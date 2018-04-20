Россия и Казахстан обсудили вопросы интеграционного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел встречу с послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным, сообщает primeminister.kz.

В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего и интеграционного взаимодействия Казахстана и России, межрегионального и приграничного сотрудничества, расширения партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Сагинтаев поздравил российского посла со вступлением в должность, пожелал успехов и достижений на этом высоком и ответственном посту и выразил уверенность, что назначение послужит укреплению и развитию широкого комплекса казахстанско-российского сотрудничества.

Россия традиционно занимает лидирующую позицию среди торговых партнеров Казахстана (20,6 процента от внешнеторгового оборота Казахстана).

По итогам 2017 года товарооборот составил 16 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с 2016 годом более чем на 25,6 процента. За январь-февраль 2018 год товарооборот составил 2,4 миллиарда, что на 4,7 процента выше, чем за аналогичный период предыдущего года (2,3 миллиарда долларов).

Экспорт из Казахстана в Россию за январь-февраль 2018 год вырос на 6,6 процента и составил 737,3 миллиона долларов. Импорт в Казахстан из России за январь-февраль 2018 год вырос на 3,9 процента и составил 1,7 миллиарда долларов.

(Автор: Али Мустафаев)

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