Казахстанская компания приступит к продаже автомобилей Hyundai в Узбекистане

2 июля 2018 11:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстанская компания Astana Motors достигла договоренности о продажах в Узбекистане легковых автомобилей марки Hyundai. Об этом заявил глава компании Нурлан Смагулов казахским СМИ.

«В настоящее время мы взяли дистрибуцию Hyundai в Узбекистане. Это большой вызов — зайти в соседнюю страну с большой экономикой, большим населением и представлять там самый крупный южнокорейский бренд», — сказал Смагулов.

К Узбекистану Astana Motors присматривалась несколько лет в ожидании, что страна откроет границы для экспорта. Завод компании по сборке машин изначально строился с расчетом на рынки соседних стран. Прогресс наметился осенью прошлого года, когда в Узбекистане началась либерализация бизнеса. Ставка акцизного налога снизилась до двух процентов от таможенной стоимости для новых автомобилей, произведенных на территории Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Намангане будет налажено производство грузовых автомобилей и автобусов Hyundai, а также специальных транспортных средств.

Astana Motors представляет на рынке Казахстана одиннадцать автомобильных брендов, среди которых Hyundai, Subaru, BMW и MINI, Rolls-Royce, Toyota, Lexus, Jaguar Land Rover, Volvo.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
КТК-Казахстан объявляет тендер на ремонт дороги
Тендеры 12:32
Американский кофе в Узбекистане: Gloria Jean's приходит в Ташкент
Бизнес 12:30
Россия продлила запрет на транзит определенных товаров из Украины в Казахстан и Кыргызстан
Россия 11:45
В Казахстане значительно увеличились инвестиции в производство пищевых продуктов
Казахстан 10:42
Омбудсмены Казахстана и Испании договорились о расширении сотрудничества
Казахстан 10:21
Сотрудникам Байконура запретили пользоваться соцсетями
Казахстан 10:18
В мае число туристов из Узбекистана, посетивших Турцию, превысило 50% - министерство
Туризм 10:11
Граждане Узбекистана смогут открывать счета в иностранных банках
Бизнес 09:30
Узбекистан приступил к сборке челябинских тракторов
Бизнес 30 июня 14:36
Казахстанские военные моряки провели учения на Каспии
Казахстан 30 июня 13:36
Центробанк Узбекистана огласил дату выпуска новых монет (ФОТО)
Бизнес 30 июня 12:52
МФК разместила облигации Samarkand Bonds на Лондонской фондовой бирже
Бизнес 30 июня 11:59
В Узбекистане впервые за 2018 год зафиксирована дефляция
Бизнес 30 июня 11:27
Изменения в правила выдачи виз вступают в силу в Казахстане с 1 июля
Казахстан 30 июня 10:41
В Узбекистан было переведено из-за рубежа почти $1 млрд
Бизнес 30 июня 10:17
В Баку отметили 20-летие столицы Казахстана
Общество 29 июня 19:41
В Узбекистане приняли закон о карантине растений
Бизнес 29 июня 17:57
Кыргызстан передумал: Жээнбеков заинтересован в железной дороге Китай-Кыргызстан-Узбекистан
Бизнес 29 июня 17:21