Казахстанская компания приступит к продаже автомобилей Hyundai в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Казахстанская компания Astana Motors достигла договоренности о продажах в Узбекистане легковых автомобилей марки Hyundai. Об этом заявил глава компании Нурлан Смагулов казахским СМИ.

«В настоящее время мы взяли дистрибуцию Hyundai в Узбекистане. Это большой вызов — зайти в соседнюю страну с большой экономикой, большим населением и представлять там самый крупный южнокорейский бренд», — сказал Смагулов.

К Узбекистану Astana Motors присматривалась несколько лет в ожидании, что страна откроет границы для экспорта. Завод компании по сборке машин изначально строился с расчетом на рынки соседних стран. Прогресс наметился осенью прошлого года, когда в Узбекистане началась либерализация бизнеса. Ставка акцизного налога снизилась до двух процентов от таможенной стоимости для новых автомобилей, произведенных на территории Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Намангане будет налажено производство грузовых автомобилей и автобусов Hyundai, а также специальных транспортных средств.

Astana Motors представляет на рынке Казахстана одиннадцать автомобильных брендов, среди которых Hyundai, Subaru, BMW и MINI, Rolls-Royce, Toyota, Lexus, Jaguar Land Rover, Volvo.

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