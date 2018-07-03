В Казахстане начнется реализация 63 проектов на $6,8 млрд

БАКУ /Trend/ - Казахстан приступит в текущем году к реализаци 63 инвестиционных проектов на общую сумму 6,8 миллиарда долларов. Об этом заявил во вторник премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, выступая на Kazakhstan Global Investment Roundtable, передают казахстанские СМИ.

«Успешно реализуется казахстанско-китайская программа индустриально-инвестиционного сотрудничества, включающая 51 проект на общую сумму 27,7 миллиарда долларов. Всего в 2018 году будет завершено 54 проекта на общую сумму 3,9 миллиарда долларов. Также будет начато строительство 63 проектов на сумму 6,8 миллиарда долларов», - сказал премьер-министр.

При этом валовый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за 2017 год составил 20,8 миллиарда долларов. Четверть ПИИ - 5,2 миллиарда долларов, была направлена в обрабатывающую промышленность.

«Положительная динамика сохраняется и в этом году. Всего за 5 месяцев 2018 года достигнуты договоренности по реализации 69 новых проектов с крупными инвесторами, в том числе 10 транснациональных корпораций из Китая, Турции, США, ОАЭ, Великобритании, ЕС и других стран», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

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