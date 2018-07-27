Инвестиции в основной капитал Мангистауской области Казахстана выросли

БАКУ /Trend/ - По итогам первого полугодия текущего года объем инвестиций в основной капитал Мангистауской области Казахстана составил 256 миллиардов тенге, что превышает показатель прошлого года на шесть процентов.

Об этом сказал аким (мэр) области Ералы Тугжанов на заседании, посвященном итогам социально-экономического развития региона за январь-июнь 2018 года.

По его словам, за первое полугодие была достигнута положительная динамика по всем основным показателям социально-экономического развития.

"Валовой региональный продукт (ВРП) за первый квартал этого года составил 659,4 миллиарда тенге, реальный рост ВРП – 101,2 процента (по всей стране – 104,1 процента). ВРП на душу населения сложился в объеме 992 тысячи тенге – это четвертая позиция среди регионов республики (при среднем по стране – 647,1 тысячи тенге)", - сказал он.

Кроме того, промышленными предприятиями области за первое полугодие произведено продукции в действующих ценах на 1,4 триллиона тенге. Индекс физического объема промышленной продукции составил 101,2 процента.

Помимо этого, доля обрабатывающего сектора в общем объеме промышленного производства выросла за последние три года с пяти до девяти процентов. Сейчас объемы производства увеличились на 12 процентов и составили 119 миллиардов тенге.

Официальный курс на 27 июля составил 345.91 KTZ/USD

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