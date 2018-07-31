Нацбанк Казахстана приостановил лицензию Qazaq banki

31 июля 2018 19:12 (UTC+04:00)

Баку /Trend/ - Национальный банк Казахстана приостановил действие лицензии на прием депозитов и открытие банковских счетов физических лиц АО «Qazaq Banki» до 28 сентября.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, распространенном во вторник.

"Данное решение принято Национальным банком в рамках надзорного реагирования на отдельные нарушения банком требований банковского законодательства «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» за систематическое ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям и систематическое нарушение пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов", - говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что приостановление лицензии не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов банка.

По состоянию на первое июля текущего года объем принятых депозитов физических лиц банка «Qazaq Banki» составляет 22 миллиарда тенге. Доля депозитного портфеля физических лиц банка составляет 0,3 процента от совокупного объема депозитов физических лиц банковской системы.

Официальный курс на 31 июля составил 347.06 KTZ/USD

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