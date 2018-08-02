В Астане из-под обломков коттеджа извлекли трех строителей

2 августа 2018 01:05 (UTC+04:00)

Спасатели извлекли из-под обломков и доставили в больницу трех рабочих, на которых обрушились плиты перекрытия строящегося двухэтажного коттеджа, передает РИА Новости.

Как сообщается, обрушение произошло в Астане в среду вечером. На месте обрушения работали спасатели центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда КЧС, а также врачи центра медицины катастроф, была задействована кинологическая группа.

«При невыясненных обстоятельствах произошло обрушение полов перекрытия между первым и вторым этажами. Сначала из-под завалов извлекли рабочих 1970 и 1983 годов рождения, которые были доставлены в больницу. После этого спасатели начали борьбу за жизнь еще одного рабочего, который оставался под обломками и подавал признаки жизни. В результате почти двухчасовой спасательной операции удалось извлечь и его, он тоже госпитализирован", — сообщил представитель комитета по ЧС МВД Казахстана.


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