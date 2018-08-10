ИКАО одобрило план по совершенствованию авиационной безопасности в Казахстане

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) одобрила план мероприятий по совершенствованию авиационной безопасности, разработанный Комитетом гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитетом гражданской авиации МИР РК разработан и утвержден План корректирующих мероприятий по результатам проверки ИКАО в области авиационной безопасности, проведенного в конце 2017 года. План был направлен на рассмотрение в штаб квартиру ИКАО (Монреаль, Канада), где секцией проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности ИКАО, план был одобрен и признан положительным», - сообщается на официальной страничке КГА в Facebook.

В ведомстве уточняют, что в официальном письме ИКАО отмечается, достигнутый прогресс Казахстаном в области соблюдения стандартов безопасности и упрощения формальностей к Конвенции о международной гражданской авиации, а также высокие результаты в сфере внедрения критических элементов государственной системы контроля за обеспечением авиационной безопасности.

«В 2017 году Казахстан прошел аудит ИКАО. Согласно итоговой оценке, республика показала 83% внедрения стандартов и рекомендуемой практики ИКАО, данный показатель на 21% выше предыдущего аудита ИКАО», - добавляют в КГА.

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