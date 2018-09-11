Евразийский банк развития и «Kазына Капитал Менеджмент» подписали соглашение о сотрудничестве

БАКУ/Trend/ - Евразийский банк развития и АО «Казына Капитал Менеджмент» Казахстана в рамках долгосрочного взаимовыгодного партнерства подписали соглашение о сотрудничестве.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Евразийского банка развития.

Соглашение направлено на реализацию проектов в приоритетных секторах экономики Казахстана, таких как энергетика, машиностроение, инфраструктура, промышленность и другие. Документ подписали председатель правления «ККМ» Ардак Касымбек и заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

«Соглашение дает возможность потенциальным и действующим проектам ЕАБР и «ККМ» получить дополнительное фондирование в капитал, в том числе в национальной валюте, что позволит значительно улучшить условия реализации проектов», – отметил Ардак Касымбек, основываясь на успешном опыте реализации ряда проектов в рамках действующих соглашений о соинвестировании с другими крупными инвесторами, такими, в частности, как Mubadala (ОАЭ).

ЕАБР и «ККМ» отметили, что сотрудничество предполагает не только финансирование отдельных инвестиционных проектов, но и обмен опытом и знаниями, посредством участия в образовательных, информационных и других мероприятиях, организуемых сторонами.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов США. Государствами-участниками Банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

АО «Казына Капитал Менеджмент» («ККМ») – фонд фондов прямых инвестиций (private equity), созданный в 2007 году для содействия устойчивому развитию национальной экономики. Фонды семейства «ККМ» предоставляют капитал компаниям в различных секторах экономики с целью дальнейшего роста и повышения конкурентоспособности. «Kазына Капитал Менеджмент» совместно с международными институциональными инвесторами эффективно управляет 13 private equity фондами, общая капитализация которых составляет 2,4 миллиарда долларов. «ККМ» входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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