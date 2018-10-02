В Казахстане 10 млн людей получили электронные паспорта здоровья

2 октября 2018 16:00 (UTC+04:00)

В Казахстане десять миллионов людей имеют запись в электронном паспорте здоровья. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, отчитываясь о реализации государственной программы "Денсаулық" ("Здоровье"), сообщает во вторник Sputnik Казахстан.

По словам министра, цифровизация позволит повысить прозрачность системы здравоохранения.

Для этого планируется запуск в промышленную эксплуатацию единой платформы интероперабельности (способности системы взаимодействовать с другими системами), а также интеграция всех информационных систем и безбумажное ведение медицинской документации в отрасли с 1 января 2019 года.

"Ведется синхронизация локальных электронных паспортов здоровья с национальным. На сегодняшний день 10 миллионов человек имеют запись в электронном паспорте здоровья. К 2020-му году электронный паспорт здоровья году будет иметь 100 процентов населения", — указал Биртанов.

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