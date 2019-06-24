Изменено время движения некоторых пассажирских поездов через ст. Арысь

Изменено время движения некоторых пассажирских поездов через станцию Арысь. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Казинформ», сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

АО «Пассажирские перевозки» сообщает, что в связи с объявлением чрезвычайной ситуации по Туркестанской области для обеспечения безопасности пассажиров, поезда, отправляющиеся из городов Актобе, Алматы, Кызылорда и Туркестан, следующие через станцию Арысь, до 10.00 часов 25 июня 2019г. отправляться не будут.

Для организации перевозок пассажиров задействован участок «Жезказган-Саксаульск». Через него отправлены три поезда: № 41/42 сообщением «Алматы - Атырау» и № 30 сообщением «Атырау-Алматы».

В настоящее время структурными подразделениями АО «НК «КТЖ» принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности движения поездов, организации питания и доставке пассажиров до станций назначения альтернативными маршрутами.

Национальный перевозчик просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и уточнять информацию по изменению расписаний по телефону Единой справочной службы 105.

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