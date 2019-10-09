В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Казахстане, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным ДЧС, подземные толчки были зафиксированы в 03.49 среды.

"Эпицентр землетрясения расположен в 140 км на юго-восток от Алматы на территории Кегенского района Алматинской области. Энергетический класс землетрясения 14.0. Магнитуда MPV 5.5. Глубина 10 км", - говорится в сообщении.

В селе Саты подземные толчки ощущались силой 3 балла, в Алма-Ате – 2 балла по шкале МSК-64.

"Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало", - отмечается в сообщении.

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