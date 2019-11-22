Швейцария один из самых важных партнеров Казахстана в Европе

БАКУ/Trend/ - Казахстан рассматривает Швейцарию как одного из самых важных партнеров Казахстана на европейском континенте, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Об этом стало известно в рамках двусторонних переговоров Токаева с Президентом Швейцарии Ули Маурером.

«У нас сложились традиции доброго сотрудничества во всех сферах, а особенно в экономической. Швейцария является одним из основных торговых партнеров и инвесторов казахстанской экономики», — подчеркнул Токаев.

Он также отметил, что прибытие вместе с Президентом представительной швейцарской бизнес-делегации позволит придать более глубокое содержание данному визиту.

В свою очередь, Ули Маурер поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подчеркнул, что его страна рассматривает Казахстан в качестве очень важного партнера.

«Мы выражаем вам сердечную признательность за политическую поддержку. Наши цели и идеалы близки. Что касается экономических отношений, то они в последние годы демонстрируют рост. Я думаю, что обмен визитами будет способствовать дальнейшему укреплению связей», — отметил Маурер.

Отметим, накануне встречи с Токаевым, Ули Маурер также провел переговоры с премьер-министром Казахстана Аскар Маминым. В рамках переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества по широкому спектру направлений — в торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной, сельскохозяйственной, информационно-коммуникационной, цифровой, туристической сферах, зеленой экономике и водохозяйственной отрасли.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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