Казахстанская SCAT продлевает оказание помощи пассажирам Bek Air

28 декабря 2019 20:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстанская авиакомпания SCAT продлевает оказание помощи пассажирам Bek Air, самолёт которой разбился близ Международного аэропорта Алматы утром 27 декабря, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития.
Изначально компания заявляла, что будет принимать пассажиров компании Bek Air по приемо-сдаточному акту на безвозмездной основе, при наличии свободных мест, в период с 28.12.2019 по 31.12.2019.
Однако теперь, как говорится в сообщении министерства, компания , при наличии свободных мест, будет принимать пассажиров Bek Air до 31 января 2020 года.

Компания уточняет, что для осуществления перевозки необходимо обратиться к представителям авиакомпании Bek Air.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Вследствие крушения самолета в Казахстане приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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