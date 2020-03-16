МИД Казахстана разъяснило правила въезда-выезда в рамках режима ЧП

Казахстан 16 марта 2020 10:14 (UTC+04:00)
МИД Казахстана разъяснило правила въезда-выезда в рамках режима ЧП

БАКУ/Trend/ - В министерстве иностранных дел Казахстана разъяснили правила въезда и выезда из страны в связи с введением режима чрезвычайного положения, передает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

Напомним, в Казахстане постановлением президента страны Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения в связи с объявлением ВОЗ нового коронавируса COVID-19 пандемией на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года.

Как отмечают в ведомстве, в период действия чрезвычайного положения будет введено ограничение на пересечение государственной границы гражданами Казахстана и иностранцами, за исключением:

- граждан Казахстана, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в Казахстан;

- граждан Казахстана, выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения;

- иностранцев, ранее въехавших на территорию Казахстана, для их выезда из страны;

- персонала дипломатической службы страны и иностранных государств и членов их семей, а также членов делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению МИД страны;

- членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов;

- обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории Казахстана и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств;

- иностранцев, следующих на транзитных пассажирских поездах, отправившихся и находившихся в пути следования до введения ограничений (до 08.00 (GMT +6) 16 марта 2020 года);

- иностранцев (лиц без гражданства), владеющих видом на жительство на территории Казахстана;

- иностранцев, являющихся членами семей граждан Казахстана (при условии подтверждения факта родственных связей – супруг (супруга), их родители и дети).

Также, в рамках режима ЧП будет приостановлен пропуск местных жителей через казахстано-российскую государственную границу за исключением случаев обращения для оказания экстренной медицинской помощи гражданам сторон.

Напомним, согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составило девять человек.

Отметим, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны вернулись из Германии и были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом в стране, на этот раз в столице - городе Нур-Султан.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 169 387 человек, 6 513 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 148 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией, в связи с тем, что вирус был зафиксирован на всех континентах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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