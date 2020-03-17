Казахстанский город Байконур закрыт для посещения из-за коронавируса

БАКУ/Trend/ - Казахстанский город Байконур закрыт для посещения посторонними лицами на время эпидемии коронавируса, передает во вторник Trend со ссылкой на постановление главы администрации города Байконур.

Соответствующее постановление вводится на период угрозы коронавируса с целью предупреждения его распространения в городе.

«Въезд (допуск) на территорию города осуществлять по постоянным пропускам жителей Байконура, поселка Торетам, аульного округа Акай либо по документам, подтверждающим регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории города. Ввести ограничения по въезду на территорию города Байконур и выдачу разовых пропусков для граждан, приезжающих по приглашению его жителей, и командировочных лиц», - говорится в постановлении.

Напомним, что казахстанский город Байконур и одноименный космодром вместе образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана до 2050 года.

Несколько часов назад стало известно о регистрации 14 новых случаев заражения коронавирусом в Нур-Султане.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране составило 27 человек.

Отметим, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.