Общее число случаев инфицирования коронавирусом в Казахстане достигло 325

БАКУ /Trend/ - Согласно последним данным, общее число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в Казахстане достигло 325 человек, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.

Так, в период с 00:00 по 11:00 (GMT +6) 31 марта в Казахстане было зафиксировано 23 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это, в том числе семь случаев в Нур-Султане, девять - в городе Алматы, 3 случая - в Кызылординской области, по одному в Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.

Ниже приведена таблица в связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:

Всего заболели Всего выздоровели Всего скончались Нур-Султан 175 15 1 Алматы 82 7 Шымкент 2 Акмолинская область 10 1 Актюбинская область 3 Алматинская область 8 Атырауская область 13 ВКО 2 Жамбылская область 3 ЗКО 2 Карагандинская область 13 Костанайская область Кызылординская область 8 Мангистауская область 1 Павлодарская область 1 СКО 2 Туркестанская область ИТОГО 325 22 2

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в восьми города страны: Нур-Султане, Алматы, Атырау и пяти городах Карагандинской области.

Ранее, в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)