Общее число случаев инфицирования коронавирусом в Казахстане достигло 325
БАКУ /Trend/ - Согласно последним данным, общее число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в Казахстане достигло 325 человек, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.
Так, в период с 00:00 по 11:00 (GMT +6) 31 марта в Казахстане было зафиксировано 23 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это, в том числе семь случаев в Нур-Султане, девять - в городе Алматы, 3 случая - в Кызылординской области, по одному в Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.
Ниже приведена таблица в связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:
|
Всего заболели
|
Всего выздоровели
|
Всего скончались
|
Нур-Султан
|
175
|
15
|
1
|
Алматы
|
82
|
7
|
Шымкент
|
2
|
Акмолинская область
|
10
|
1
|
Актюбинская область
|
3
|
Алматинская область
|
8
|
Атырауская область
|
13
|
ВКО
|
2
|
Жамбылская область
|
3
|
ЗКО
|
2
|
Карагандинская область
|
13
|
Костанайская область
|
Кызылординская область
|
8
|
Мангистауская область
|
1
|
Павлодарская область
|
1
|
СКО
|
2
|
Туркестанская область
|
ИТОГО
|
325
|
22
|
2
Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.
Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.
На данный момент режим карантина введен в восьми города страны: Нур-Султане, Алматы, Атырау и пяти городах Карагандинской области.
Ранее, в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.
(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)