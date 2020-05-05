Военные летчики Казахстана посадили самолет без передней стойки шасси

Экипаж военно-транспортного самолета С-295 Военно-воздушных сил Казахстана совершил посадку на военном аэродроме в Жетыгене без передней стойки шасси, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В ходе выполнения планового задания на самолете произошла техническая неисправность в передней стойке шасси. Командир экипажа майор Женис Зайнулдинов – летчик 1-го класса с общим налетом более 1700 часов, помощник командира – капитан Абылай Ибраев, а также борт-инженер – майор Карим Пахирдинов предприняли все необходимые действия по устранению неисправности.

«Экипаж самолета действовал грамотно в сложившейся нештатной ситуации. Летчикам удалось посадить самолет без передней стойки шасси. Кроме членов экипажа пассажиров на борту не было», - сообщил Главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан Нурлан Орманбетов.

Профессионально сработали и наземные службы, обеспечивавшие посадку борта. До приземления самолета взлетно-посадочная полоса была обработана пеной. Причины технической неисправности в работе воздушного судна, повлекшей отказ шасси, будут установлены. К настоящему часу в Жетыген для расследования авиационного инцидента вылетела специальная комиссия.