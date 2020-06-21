В Казахстане выявили 446 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 446 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,7%, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В разрезе регионов: город Алматы - 66 (2,0%), Карагандинская область - 61 (3,4%), город Нур-Султан - 53 (1,7%), город Шымкент - 32 (2,6%), Западно-Казахстанская область - 30 (2,7%), Восточно-Казахстанская область - 28 (7,6%), Северо-Казахстанская область - 26 (15,1%), Туркестанская область - 23 (4,1%), Акмолинская область - 22 (7,7%), Актюбинская область - 20 (3,4%), Павлодарская область - 20 (4,5%), Жамбылская область - 19 (3,3%), Атырауская область - 16 (1,2%), Костанайская область - 14 (5,0%), Алматинская область - 8 (1,4%), Кызылординская область - 8 (1,5%)
Всего в стране выявлено 17225 заболевших.