Уникальную фабрику по обогащения угля откроют в Караганде

Казахстан 8 июля 2020 12:25 (UTC+04:00)
Уникальную фабрику по обогащения угля откроют в Караганде

В Караганде начнут производить высококачественный уголь с низкой зольностью. ТОО «Qaz Carbon» приступил к реализации инновационного проекта. Инвесторы обещают, что новая фабрика по обогащению угля не будет иметь аналогов в Казахстане. Современный промышленный объект по плану должны запустить к 2021 году. О планах строительства рассказали на брифинге акционеры компании Ерлан Нигматулин, Давид Кемертелидзе и председатель правления БРК Абай Саркулов, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Фабрику по обогащению угля начнут строить при финансовой поддержке АО «Банк Развития Казахстана». Бизнесменам будет открыта кредитная линия в размере в 9 млрд 24 млн тенге сроком на 7 лет. Общая стоимость проекта составляет 12 млрд тенге, при этом уже инвестировано 3 млрд тенге собственных средств, в том числе иностранных инвестиции. БРК предоставляет компании заемные средства в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы.

Главное преимущество нового предприятия в том, что оно будет производить качественный уголь без вреда для окружающей среды. Процесс производства происходит в закрытом помещении, где не требуется много площадей для бассейнов осветления воды. Благодаря новым технологиям автоматики и электроники весь процесс обогащения будет контролироваться оператором с центра управления производством. Проект уже прошел государственную экологическую экспертизу на оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС).

«Для обогащения угля будет применяться технология «мокрого обогащения». Она позволит максимально извлечь полезное ископаемое из общей горной массы сырья. Вся процедура обогащения происходит в закрытом цикле, без применения химических реагентов, что приводит к чистоте воздействия на окружающею среду и значительно повышает экологичность проекта в целом. Высокая степень автоматизации производственных процессов на обогатительной фабрике позволяет контролировать соблюдение технологии производства и качество готовой продукции. Мощность фабрики составит 300 тонн в час или 1 800 000 тонн в год», - рассказал акционер ТОО «Qaz Carbon Ерлан Нигматулин.

Сырьем для будущего завода, необходимого для производства угольного концентрата станет уголь карагандинского региона. Готовую продукцию планируют отправлять на экспорт, а также использовать на карагандинском ферросплавном заводе ТОО «YDD Corporation».

«Мы сегодня имеем достаточный опыт реализации крупных инвестиционных проектов в Казахстане. Поэтому изучив потребность рынка ближнего и дальнего зарубежья, а также внутренний рынок мы приступили к реализации новых проектов. Мы на практике убедились, что Казахстан имеет не только уникальный инвестиционный климат, но и огромную сырьевую базу для создания продукции с высокой добавленной стоимостью», - отметил акционер ТОО «QazCarbon» Давид Кемертелидзе.

Председатель правления АО «Банк Развития Казахстана Абай Саркулов дополнил, что Реализация данного Проекта способствует исполнению прямых поручений Главы государства в привлечение инвестиций, увеличение производительности труда в обрабатывающей промышленности. Новая фабрика позволит создать порядка 110 новых рабочих постоянных мест и на период строительства будет привлечено более 500 человек. И что также немаловажно - способность завода экспортировать свою продукцию, что также позволит внести лепту в развитие экспортного потенциала нашей страны».

Вторая часть финансирования будет использована для модернизации действующего литейного производства. Проект направлен на увеличение действующих мощностей по выпуску стальной и чугунной продукции. Необходимо отметить, что с приходом новых инвесторов в 2018 году, в том числе зарубежных, была начата масштабная модернизация завода.

Основными видами деятельности завода являются производство чугунной и стальной продукции, производство кокса и полукокса. В целом предприятие выпускает более 900 наименований стальной и чугунной продукции. Годовая проектная мощность действующего завода составляет 120 тыс. тонн чугунной и стальной продукции.

В результате, за два года активной работы по модернизации завода, инвесторами уже вложено более 8 млрд тенге частных инвестиций. Создано 1216 рабочих мест. Средняя зарплата в компании составляет 245 тыс. тенге. В 2019 году уплачено налогов государству на сумму 2,1 млрд тенге. Реализация новых проектов ТОО «Qaz Carbon» придаст значительный импульс в диверсификации экономики региона и повышения производительности труда за счет трансферта технологий последнего поколения.

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