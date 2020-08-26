1 сентября в школах Казахстана пройдут онлайн-линейки.Об этом, как передает Trend со ссылкой на Казинформ сообщает Министерство образования и науки РК

«1 сентября — День знаний. В школах пройдут онлайн-линейки, посвященные Дню знаний и началу учебного года. Дети в школу не приходят, присутствуют на онлайн-линейках через доступные устройства и средства связи», - отметили в МОН.