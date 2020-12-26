753 заболевших выявлены в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 59, город Алматы - 110, город Шымкент - 10, Акмолинская область - 56, Актюбинская область - 1, Алматинская область - 60, Атырауская область - 79, Восточно-Казахстанская область - 41, Жамбылская область - 15, Западно-Казахстанская область - 38, Карагандинская область - 38, Костанайская область - 64, Кызылординская область - 8, Мангистауская область - 7, Павлодарская область - 90, Северо-Казахстанская область - 62, Туркестанская область - 15.
Всего в стране выявлен 150951 заболевший.
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