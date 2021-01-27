Фонд развития предпринимательства Казахстана, Сбербанк займутся совместной поддержкой проектов

Между Фондом развития предпринимательства «Даму» и Сбербанком Казахстан подписано дополнительное соглашение на 2021 год о субсидировании и гарантировании в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2025», передает Trend со ссылкой на Сбербанк.

Сбербанк первым из БВУ возобновил прием заявок и финансирование по направлению кредитования малого и среднего бизнеса. Участие в государственных программах поддержки бизнеса является одним из важных направлений деятельности Сбербанка, так как отвечает целям экономической политики страны и обеспечивает реальный сектор экономики доступными кредитными ресурсами.

Одной из ключевых задач для ДБ АО «Сбербанк» в 2020 году стала поддержка отечественных предпринимателей в сегменте малого и микробизнеса совместно c АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ». В период пандемии услуга предоставления финансирования на пополнение оборотных средств до 5 миллионов тенге, а также беззалогового займа для развития бизнеса размером до 20 миллионов тенге с субсидированием части вознаграждения стала спасительной для тысяч казахстанских бизнесменов.

С октября 2020 года, когда была запущена программа беззалогового займа, кредиты получили 874 ИП, 143 ТОО, 3 крестьянских хозяйства. При этом 706 кредитов было выдано на пополнение оборотных средств – закуп дополнительного товара, закрытие кассовых разрывов. 314 кредитов было выдано на инвестиции, из них 17 – на приобретение автотранспорта, 8 – на приобретение коммерческой недвижимости и 289 кредитов было выдано на приобретение оборудования для производства, ремонт, реконструкцию коммерческих помещений и прочие инвестиции.

В рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса 2025» заемщикам было предоставлено субсидирование части процентных расходов, таким образом годовая ставка по данным займам не превысила 6%.

Помимо прочего Фонд «Даму» предоставляет гарантию, которая позволяет не предусматривать в рамках этого кредитного продукта иные виды залогов. Это значит, что заемщику больше не нужно искать некий актив, который послужит залогом для получения финансирования.

- Данный продукт создан для поддержки малого бизнеса, потому что именно этот сегмент пострадал от последствий пандемии коронавируса в большей степени. Мы, в свою очередь, стараемся помочь казахстанским предпринимателям, а значит и экономике страны. Статистика обращений также впечатляет, стартовав с продуктом беззалогового займа в октябре, мы достигли знаковой отметки, обслужив тысячного заемщика всего через три месяца, в последние дни декабря. Это говорит о высоком потенциале малого бизнеса и развитии отечественного производства, - отметил Председатель Правления Сбербанка Казахстан Ельдар Тенизбаев.