БАКУ /Trend/ - На 73-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН Казахстан избран в состав Экономического и Социального Совета ООН на 2022–2024 годы.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана, ЭКОСОС является основным органом, отвечающим за координацию экономической, социальной и экологической деятельности ООН, и центральной площадкой для продвижения решений по актуальным проблемам в этих сферах.

В составе Совета Казахстан намерен содействовать укреплению сотрудничества с международными финансовыми и торговыми организациями для эффективной реализации глобальных Целей устойчивого развития и решения наиболее важных гуманитарных проблем в Центральной Азии. Членство в ЭКОСОС будет также способствовать привлечению в Казахстан успешного мирового опыта для осуществления реформ экономики, социальной сферы и государственного управления.

Членами ЭКОСОС по итогам голосования также стали Афганистан, Белиз, Бельгия, Индия, Италия, Канада, Кот-д’Ивуар, Маврикий, Оман, Перу, США, Танзания, Тунис, Хорватия, Чехия, Чили и Эсватини. Кандидатуру Казахстана поддержали 180 государств.

Ранее Казахстан дважды избирался в состав ЭКОСОС – на периоды 2007–2009 и 2014–2016 годов.