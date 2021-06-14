967 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 967 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 402 239 заболевших, из них скончались 4 160.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 811 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 377 642.
Лента новостей
В центральном регионе Грузии при поддержке государства открылось еще одно крупное холодильное хозяйство
ЕС приветствует возвращение Азербайджаном задержанных армян в обмен на карты минных полей – Верховный представитель
Город Агдам станет одним из крупнейших городов Азербайджана - спецпредставитель Президента Азербайджана
Мины, заложенные на прежде оккупированных территориях Азербайджана, являются серьезным препятствием – Бренда Шаффер (Эксклюзив)
Украинские компании заинтересованы участвовать в восстановлении освобожденных земель Азербайджана – посол (Эксклюзив)
Представители зарубежного дипкорпуса ознакомились с вандализмом, совершенным армянами в Джума-мечети в Агдаме
В Агдаме я обнаружил членов семей людей, бежавших от геноцида в Ходжалы – известный фотограф (Эксклюзив) (ВИДЕО)
Состоялась церемония прощания с архиепископом Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви
Действующий председатель ОБСЕ приветствовала возвращение Азербайджаном задержанных армян в обмен на карты минных полей