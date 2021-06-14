967 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 967 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 402 239 заболевших, из них скончались 4 160.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 811 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 377 642.