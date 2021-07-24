Казахстан и Россия обсудили важность скоординированных действий
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Главы государств обсудили ситуацию в Афганистане и ее влияние на стабильность и безопасность Центральной Азии.
Подчеркнута важность скоординированных действий двух государств и других стран региона с целью обеспечения их успешного социально-экономического развития.
Президент Казахстана выразил признательность российскому лидеру за приглашение принять участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке, намеченного на сентябрь этого года.
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