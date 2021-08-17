В Казахстане за 7 месяцев 2021 года увеличился объем ввода жилья

За 7 месяцев этого года в Казахстане ввели в эксплуатацию 7,7 млн кв. м жилья, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Как сообщили в ведомстве, этот показатель увеличился на 10,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Всего по Казахстану сдали свыше 66 014 жилищ (в том числе – 21 193 индивидуальных домов). Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом отмечается во всех регионах. В этом году запланировано построить 17 млн кв. м жилья. В целом Индекс физического объема по строительству составил 11,1 процента.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в январе-июне 2021 года объем строительных работ составил 1,825 трлн тенге. Это на 11,9 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года. В январе-июне 2021 года на строительство жилья было направлено 989,4 млрд тенге (на 26,6% больше по сравнению с январем-июнем 2020 года). Основным источником финансирования жилищного строительства являются собственные средства стройкомпаний, удельный вес которых составляет 76,4 процента.