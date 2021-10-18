Определены основные задачи Нацпроекта по агропромышленному комплексу Казахстана

Каковы основные задачи Национального проекта по агропромышленному комплексу? Об этом рассказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Как вам известно, 12 октября текущего года на заседании Правительства был утвержден Национальный проект по развитию АПК на 2021-2025 годы. Данный документ разработан по поручению Главы государства и сфокусирован на решении точечных, узловых задач и проектов, требующих концентрации усилий и ресурсов. При разработке Национального проекта были учтены глобальные вызовы и мировые тренды в развитии АПК, итоги реализации предыдущих государственных и отраслевых программ. К разработке Нацпроекта были привлечены эксперты международной продовольственной организации FAO при ООН, представители отраслевых союзов, ассоциаций и науки», - отметил министр.

В соответствии с поручениями Главы государства определены следующие основные задачи Нацпроекта.

Первое - повышение производительности труда в сельском хозяйстве в 2,5 раза. Второе - обеспеченность Казахстана основными продовольственными товарами отечественного производства. Третье - увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза с доведением в нем доли переработанной продукции до 70%. Четвертое - стабильное повышения доходов 1 млн сельских жителей за счет формирования 7 крупных экосистем и реализации инвестпроектов.

«Для достижения цели по повышению производительности труда в 2,5 раза определены основные факторы. Это применение высококачественных семян, минеральных удобрений, современной техники и технологии, орошаемое земледелие и так далее. Развитие семеноводства планируется за счет реализации мер государственной поддержки, создания системы прослеживаемости семян, а также технического оснащения семеноводческих хозяйств современной техникой и оборудованием. В целях повышения уровня применения минеральных удобрений предусмотрено субсидирование органических удобрений промышленного производства и совершенствование деятельности республиканского научно-методического центра агрохимической службы и усовершенствование его материально-технической базы», - пояснил Ербол Карашукеев.

По его словам, принятие этих мер позволит повысить долю внесения высококачественных семян с 93% до 98%, уровень внесения минеральных удобрений с 20% до 29% от потребности. В результате урожайность зерновых культур повыситься на 10-15%.