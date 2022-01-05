Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подверг критике ход реализации своего поручения, которое он дал в июне прошлого года, ускорить строительство нового завода на базе «КазГПЗ», производящего сжиженный газ в Мангистауской области. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«На данный момент разработано только технико-экономическое обоснование. Не решены вопросы финансирования проекта. Второе. Действующие правила организации и проведения торгов сжиженным газом не проработаны. Не предусмотрены механизмы ограничения роста цен в ходе электронных торгов. В результате Министерство энергетики не смогло оперативно среагировать и приостановить электронные торги», – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также указал на отсутствие системного подхода к реформированию отрасли.

«Важно понимать, что постоянно продавать себе в убыток никто не будет. Страна может остаться без инвестиций в газовую и газоперерабатывающую отрасли и, соответственно, без газа. Поэтому без системных, но продуманных и поэтапных реформ не обойтись. Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли, обеспечить полноценную загрузку товарным газом внутреннего рынка», – убежден Глава государства.

Ранее сообщалось о том, что президент Казахстана провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.