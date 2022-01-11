Стрельба в Алматы не слышна уже больше суток

Стрельба совсем не слышна в Алматы уже больше суток, быт в городе налаживается, передает во вторник Trend со ссылкой на ТАСС.

11 января на улицах также наблюдается много людей и машин. Большинство магазинов открылись.

В то же время, как убедился корреспондент ТАСС, в городе точечно курсируют патрули.

2 января в нескольких населенных пунктах Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и погромы зданий госучреждений. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. По данным властей, конституционный порядок в республике восстановлен. Самые масштабные беспорядки прошли в Алматы, где был захвачен аэропорт.