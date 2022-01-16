В результате беспорядков в Алматы погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков
Почти 150 гражданских лиц и 11 сотрудников силовых ведомств стали жертвами беспорядков в Алматы. Такие данные привел в воскресенье на брифинге начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
В субботу начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серик Шалабаев сообщил, что в ходе беспорядков в республике пострадали свыше 4,5 тыс. человек, в морги доставлено 225 тел погибших.
"11 сотрудников правоохранительных органов, среди гражданских - 149 человек", - уточнил Таймерденов, говоря о жертвах трагических событий в Алматы.
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