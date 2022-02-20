Заместитель премьера Казахстана провел совещание по вопросу ревизии месторождений полезных ископаемых
Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр провел совещание по вопросу ревизии месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья, сообщает Рrimeminister.kz, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Правительством ведется системная работа по пересмотру контрактов и лицензий, выданных недропользователям.
Так, в ходе проведенного анализа уполномоченными органами выявлено 148 контрактов по твердым полезным ископаемым и 27 контрактов по углеводородному сырью с низким исполнением обязательств.
В рамках соответствующей Дорожной карты планируется определить контракты и лицензии, по которым будут направлены соответствующие уведомления о расторжении.
В результате данной работы месторождения будут выставлены на аукцион с целью передачи новым инвесторам. Предоставление права недропользования на аукционе дает равную возможность для участия всех заинтересованных инвесторов.
Информация о проведении аукционов в обязательном порядке размещается в республиканских печатных изданиях и на интернет-ресурсах государственных органов.
По итогам принимаемых мер увеличится приток инвестиций в сферу недропользования, в первую очередь по освоению месторождений твердых полезных ископаемых. Работа Правительства в данном направлении будет продолжена.