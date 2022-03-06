171 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 171 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 1 303 707 заболевших, из них скончались 13 626 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 960 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 1 275 617.