Существует немало угроз безопасности Казахстана – президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев не терять бдительности в связи с немалым количеством угроз нашей безопасности, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Главным принципом является честное служение нашему народу, строгое соблюдение нашей Конституции. У нас есть цель, и нам предстоит большая работа. Все мы должны работать во благо страны. Существует немало угроз безопасности нашей страны. Поэтому мы должны проявлять бдительность в этом направлении», - сказал Касым-Жомарт Токаев после голосования на референдуме.

Президент подчеркнул, что Казахстан, как единое государство, должен отражать все вызовы.