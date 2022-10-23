Генпрокуратура Казахстана предупредила о незаконности проведения митингов 24-25 октября

В социальных сетях размещаются ложные сообщения и провокационные призывы о принятии 24 и 25 октября т.г. участия в якобы согласованных местными исполнительными органами митингах на центральных площадях в Казахстане. Данная информация не соответствует действительности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Казинформ", предупредил в воскресенье заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Жандос Умиралиев.

Как отмечается в обращении к гражданам страны заместителя генпрокурора, в эти дни на данных местах проведение каких-либо митингов не согласовывалось. С учетом празднования «Дня Республики», будут проведены только официальные культурно-массовые мероприятия. В этой связи, организация анонсируемых данными ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны.

«К сожалению, несмотря на неоднократные разъяснения законного порядка проведения митингов или иного мирного собрания имеют место его нарушения. Обращаем внимание, что данный порядок регламентирован Законом «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» (Закон), который принят 25 мая 2020 года. Соответственно, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований Закона (п.3 ст.3), является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (далее - КоАП) вплоть до 25 суток ареста», - отмечается в тексте обращения.

К примеру, за аналогичные призывы к участию 15 октября т.г. в городе Алматы в незаконном митинге, на гражданина А. суд наложил административное взыскание по части 7 статьи 488 КоАП в виде ареста на 15 суток. За такое же правонарушение 12 октября т.г. привлечен к аресту на 15 суток гражданин Д. в Алматинской области.

«На основании изложенного, а также в целях обеспечения законности, общественной безопасности, предупреждения правонарушений, защиты прав и свобод человека и гражданина, призывам неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, публичных призывов к ним. Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок и принимать все предусмотренные законом меры к виновным лицам», - говорится в обращении Ж.Умиралиева.