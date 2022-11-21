Токаев лидирует на президентских выборах в Казахстане - ЦИК

БАКУ /Trend/ - Действующий Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лидирует на президентских выборах с результатом 81,31 процента - 6 456 392 голоса, сообщила Центральная избирательная комиссия, передает Trend в понедельник со ссылкой на казахстанские СМИ.

По предварительным данным, результаты других кандидатов следующие:

Жигули Дайрабаев – 3,42 процента (271 641 голос);

Каракат Абден – 2,60 процента (206 206 голосов);

Мейрам Кажыкен – 2,53 процента (200 907 голосов);

Нурлан Ауесбаев – 2,22 процента (176 116 голосов);

Салтанат Турсынбекова – 2,12 процента (168 731 голос);

Вариант “ни один из вышеперечисленных” – 5,8 процента (460 484 голоса).

Напомним, что голосование состоялось 20 ноября 2022 года на 10 101 избирательном участке по всей стране и на 68 избирательных участках за рубежом. По состоянию на 1 июля 2022 года в реестр избирателей было включено 11 827 277 граждан Казахстана.

Для участия в президентских выборах было зарегистрировано шесть кандидатов.