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Казахстан направит 50 тонн гуманитарной помощи пострадавшей от землетрясения Сирии

Казахстан Материалы 10 февраля 2023 07:23 (UTC +04:00)
Казахстан направит 50 тонн гуманитарной помощи пострадавшей от землетрясения Сирии

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Казахстан направит 50 тонн гуманитарной помощи пострадавшей от землетрясения Сирии, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана, передает Trend со ссылкой на МИА "Казинформ".

В четверг, 9 февраля, под председательством первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра состоялось заседание Комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи.

На заседании было принято решение о направлении в пострадавшую от разрушительных землетрясений Сирийскую Арабскую Республику гуманитарной помощи в объеме 50 тонн. Из государственного материального резерва будут выделены консервные продукты, теплые вещи, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности. Груз будет направлен по линии Организации исламского сотрудничества в город Алеппо четырьмя авиарейсами.

Как сообщалось, поручение Правительству об оказании гуманитарной помощи Сирии дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

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