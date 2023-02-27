Газоперерабатывающий завод на месторождении Кашаган планируют запустить в 2025 году

Власти Казахстана намерены запустить работу газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган в 2025 году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Казахстана по итогам совещания под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

"Участники обсудили вопросы реализации новых проектов на месторождении Кашаган, в частности строительства газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд куб. м. В настоящее время на месте активно ведутся строительно-монтажные работы, обеспечена бесперебойная поставка оборудования. Запуск предприятия ожидается в 2025 году", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках ожидаемого увеличения объема добычи нефти на месторождении прорабатывается строительство еще одного крупного газового завода на 4 млрд куб. м. Проект планируется реализовать в два этапа: две линии по 2 млрд куб. м.

Премьер-министр поручил ускорить подготовительную работу и уже в ближайшее время подписать детальную дорожную карту по новому газовому заводу.

Месторождение Кашаган считается одним из крупнейших нефтегазовых месторождений, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы, по оценкам экспертов, составляют от 9 до 13 млрд баррелей нефти. Коммерческая добыча на Кашагане началась осенью 2016 года.