Назван объем привлеченных МФЦ "Астана" инвестиций

АСТАНА /Trend/ - Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) привлек инвестиций на сумму 8,3 миллиарда долларов.

Как передает корреспондент Trend, об этом сообщил управляющий МФЦА Ренат Бектуров на брифинге в кулуарах мероприятия Astana Finance Days.

По его словам, уникальная и выгодная налоговая система МФЦА предлагает резидентам возможность пользоваться благоприятными налоговыми условиями.

"Например, корпоративный налог на прибыль, а также налог на добавленную стоимость равны нулю здесь, в МФЦА, по сравнению с 20 процентами и 12 процентами, соответственно, в Казахстане", - сказал он.

По словам Бектурова, на сегодня к МФЦА присоединились 2 тысячи участников из 75 стран.

"Сегодня 2 704 лицензированные компании предлагают 35 различных видов финансовых услуг", - сказал он.

Как пояснил Бектуров, идея состояла в том, чтобы стать региональным центром.

"Раньше в экономиках Центральной Азии не было централизованного международного финансового центра. Ближайшие МФЦ находятся в России и на Ближнем Востоке. Те, что на Ближнем Востоке, находятся примерно в 4 тысячах километров от Астаны", - добавил он.