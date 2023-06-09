Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном вырос на $50 млн - министр

АСТАНА /Trend/ - Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном вырос на 50 миллионов долларов за первые 4 месяца года.

Как передает в пятницу корреспондент Trend, об этом сказал министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в ходе встречи с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым на полях Астанинского международного форума (AIF 2023).

«Торговое сотрудничество между нашими странами демонстрирует значительный рост. В январе-апреле текущего года товарооборот составил 183 миллиона долларов», - сказал он.

Министр напомнил, что в 2022 году этот показатель достиг 462 миллионов долларов.

«Эта динамика дает нам основание полагать, что в текущем году мы превысим этот показатель. На данный момент мы обозначили 110 видов товаров на сумму 300 миллионов долларов, которые Казахстан может предложить азербайджанской стороне», - отметил Жумангарин.