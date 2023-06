Казахстан и Китай планируют завершить строительство грузового терминала к концу 2023 г.

БАКУ /Trend/ - "Казахстан Темир жолы" (КТЖ - Казахстанские железные дороги), АО "Кедентранссервис" и китайская компания Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd., договорились об ускорении разработки проектно-сметной документации и оформлении земельного участка для грузового терминала в сухом порту Сиань, сообщает Trend.

Об этом говорилось в ходе встречи руководства КТЖ, "Кедентранссервиса" и генерального директора Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co. Ltd. Юаня Сяоцзюня, состоявшейся для обсуждения реализации совместного логистического проекта по строительству грузового терминала в сухом порту Сиань.

По данным КТЖ, на встрече были рассмотрены технические и организационно-административные вопросы. Было отмечено, что завершение строительства терминала запланировано на конец 2023 года.

Китайская сторона также подчеркнула роль Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ - Средний коридор) как важного звена в современной логистике и выразила заинтересованность в проекте по созданию контейнерного хаба в порту Актау.

С целью изучения потенциального участия Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. в инфраструктурных проектах КТЖ и укрепления дальнейшего сотрудничества делегация Сианя посетила терминалы Алтынколь, Алматы и порт Актау.