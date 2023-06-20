На долю Казахстана приходится 80% транзитных сухопутных перевозок по маршруту Китай-Европа – Токаев

БАКУ /Trend/ - На долю Казахстана приходится 80 процентов транзитных сухопутных перевозок по маршруту Китай-Европа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жормат Токаев во время встречи с Президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером в расширенном формате.

Большое внимание в ходе встречи стороны уделили наращиванию сотрудничества в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ - Средний коридор).

В этой связи Токаев отметил растущую роль Казахстана в качестве важного регионального хаба, на долю которого приходится 80 процентов транзитных сухопутных перевозок по маршруту Китай-Европа. Президент Казахстана подчеркнул стратегическую значимость этого транспортно-логистического коридора, который соединяет рынки востока и запада.

Было отмечено, что в прошлом году по этому маршруту было перевезено около 1,7 млн тонн грузов, что в два раза превышает показатель 2021 года.

Кроме того, главы государств рассмотрели перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве и альтернативных источниках энергии в рамках специальных экономических зон и финансовых институтов.