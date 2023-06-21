Подписан договор о поставках нефти из Казахстана в Германию

БАКУ /Trend/ - Нефтегазовая компания Казахстана "АО НК "КазМунайГаз"" и немецкая компания Rosneft Deutschland подписали договор о поставках сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie в городе Шведт, сообщает пресс-служба КазМунайГаз, передает Trend.

Продавцом нефти выступает дочерняя организации АО НК «КазМунайГаз» - KazMunayGas Trading AG. Покупателем нефти - Rosneft Deutschland GmbH, являющийся одним из акционеров нефтеперерабатывающего завода PCK Raffinerie.

Объем поставок составит 100 тыс. тонн в месяц до конца 2023 года из ресурсов месторождения Карачаганак. Объем поставки в Германию в 2023 году составит не менее 890 тыс. тонн. При этом, германская сторона заинтересована в увеличении объемов поставок казахстанской нефти и из ресурсов других казахстанских нефтяных компаний.

В 2022 году правительство Германии обратилось к Казахстану с просьбой о поставке казахстанской нефти по нефтепроводу Дружба на НПЗ PCK Raffinerie (г. Шведт). За февраль-май текущего года в Германию по нефтепроводу Дружба направлено 190 тыс. тонн. нефти, план на июнь - 100 тыс. тонн.

Ранее с российской стороной согласован транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу Дружба в объеме 1,2 млн тонн на 2023 год.