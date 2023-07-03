Газпромбанк спрогнозировал рост экономики Казахстана

БАКУ /Trend/ - Газпромбанк обнародовал прогноз относительно роста экономики Казахстана.

Как сказала Trend заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Гульнара Хайдаршина, ожидается рост на уровне 4,6 процента, что близко к верхней границе обновленного прогноза Нацбанка Казахстана в 4,0–4,5 процента.

Хайдаршина отмечает, что при этом в 2024 году рост нормализуется у отметки в 4 процента.

"Основным драйвером роста экономики в 2023–2024 гг. останется сырьевой сектор. Казахстан – один из ключевых бенефициаров роста цен на сырье (нефть, газ, металлы и уран)", - подчеркнула она.

Она также отметила, что Казахстан приступил к экономическим реформам и трансформации институциональной системы.

"Поддержку росту экономики окажут транспорт и строительство в условиях повышения роли Казахстана как евразийского логистического хаба. Ключевые компоненты, обеспечивающие рост ВВП, - торговля, строительный и транспортный сектора - продолжат расти", - добавила Хайдаршина.