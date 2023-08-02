37 человек пострадали в результате пожара в Алматы

БАКУ /Trend/ - В результате крупного пожара в 16-этажном жилом доме в Алматы 37 человек доставлены в многопрофильные стационары города, где им оказывается полный объем необходимой медицинской помощи.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана.

Согласно информации, в числе пострадавших - 26 детей, 2 беременные женщины, 6 человек получили медицинскую помощь на месте, четверо отказались от госпитализации.

На место пожара были направлены 23 бригады службы скорой медицинской помощи, из них 5 специализированных (врачебных бригад), 18 фельдшерских бригад.

В настоящее время в реанимации детской больницы находится 4 пациента.

Напомним, что вчера в Алатауском районе произошел пожар в 16-этажном жилом доме. На данный момент пожар полностью ликвидирован.