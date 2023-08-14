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Казахстан до октября завершит подготовку для транзита российского газа в Узбекистан

Казахстан Материалы 14 августа 2023 16:12 (UTC +04:00)
Казахстан до октября завершит подготовку для транзита российского газа в Узбекистан

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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Казахстан закончит подготовку к транзиту российского газа в Узбекистан до октября, сообщает Trend.

В контексте свободных мощностей газотранспортной системы Казахстана для транзита российского газа в направлении Узбекистана, правительство Республики Казахстан и ПАО «Газпром» согласовали план мероприятий для подготовки магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр» для перевозки российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан. Техническая подготовка казахстанского участка МГ «Средняя Азия-Центр» для перевозки российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан находится на стадии активной реализации, планируемой к завершению 1 октября 2023 года, подчеркнули в сообщении в понедельник.

Министерство энергетики также напомнило, что идея о трехстороннем сотрудничестве между Казахстаном, Россией и Узбекистаном в газовой отрасли была высказана Россией в ноябре 2022 года. Однако на сегодняшний день официальных предложений от России или Узбекистана не поступило. Сотрудничество в газовой сфере с указанными странами продолжается в двустороннем формате на основе взаимовыгодных партнерских отношений.

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