Назван объем товарооборота между Казахстаном и Башкортостаном

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с правительственной делегацией Республики Башкортостан Российской Федерации, которую возглавлял премьер-министр Андрей Назаров, говорится в сообщении пресс-службу главы правительства Казахстана, передает Trend.

Согласно информации, на встрече были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, промышленную кооперацию, сельское хозяйство, логистику, туризм и культуру.

В результате 2022 года товарооборот между регионами Казахстана и Башкортостана составил около 382 миллионов долларов.

Также было отмечено, что существует потенциал для дальнейшего расширения торговли и увеличения разнообразия поставляемых товаров.

Алихан Смаилов подчеркнул, что число совместных проектов в области промышленной кооперации продолжает увеличиваться.

Было отмечено, что осуществляется локализация производства ООО "Уральский пружинный завод" в Костанайской области. Ведется разработка двух крупных проектов на сумму около 716 миллионов долларов с АО "Башкирская содовая компания".

Алихан Смаилов отметил, что правительство Казахстана готово оказывать необходимую поддержку башкирским бизнесменам для успешной реализации инвестиционных проектов.

Своей стороны, Андрей Назаров подчеркнул, что регионы Казахстана и Башкортостана имеют долгую и тесную историю взаимодействия в различных сферах. При этом есть значительный потенциал для его расширения.