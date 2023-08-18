В АО "Казахстанские железные дороги" расказали о проектах, реализуемых за счет средств ЕБРР

БАКУ /Trend/ - 22 июля 2022 года казахстанский железнодорожный оператор "Казахстанские железные дороги" (КТЖ) выпустил облигации на сумму 118,9 миллиарда тенге (267,1 миллиона долларов США) на Казахстанской фондовой бирже (KASE) со сроком погашения 2 года, сообщил в пятницу Trend источник в компании.

По данным КТЖ, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Евразийский банк развития (ЕАБР) и другие международные финансовые институты, выразили большой интерес к продаже облигаций.

Все деньги, вырученные от продажи облигаций, были использованы для погашения краткосрочных обязательств КТЖ, которые затем были использованы для рефинансирования существующих кредитов.

КТЖ также перечислила ряд текущих и предстоящих проектов в рамках своей приверженности развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор) и расширению его транзитного потенциала.

"К ним относятся строительство участка Достык-Мойинты (в настоящее время продолжается), линии Дарбаза-Мактаарал и объездной дороги Алматы. Кроме того, КТЖ планирует увеличить пропускную способность морского порта Актау", - сказал источник.

По данным КТЖ, в настоящее время компания рассматривает возможность финансирования проекта обхода Алматы за счет кредита от финансовых институтов развития, включая Европейский банк реконструкции и развития.