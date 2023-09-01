В Казахстане прогнозируют снижение инфляции к концу года в 2 раза

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил о постепенном снижении инфляции в стране, передает Trend.

"Несмотря на последствия пандемии и сложные геополитические условия, благодаря принятым мерам экономика страны демонстрирует уверенный рост. В частности, рост экономики по итогам 7 месяцев 2023 года составил 4,8 процента. Положительная динамика отмечается во всех основных отраслях. К концу года инфляция сократится в два раза по сравнению с показателями 2022 года", - сказал Смаилов.