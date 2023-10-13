Странам СНГ необходимо превратить регион в крупнейший транспортно-логистический хаб - Токаев

БАКУ /Trend/ - Странам СНГ необходимо превратить регион в крупнейший транспортно-логистический хаб.

Как передает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке (Кыргызстан).

"Нам необходимо воспользоваться своими уникальными географическими преимуществами и связать глобальные рынки, превратив наш регион в крупнейший транспортно-логистический хаб. В условиях формирования новой экономической географии мира и роста торговых потоков это направление обретает стратегическую значимость", - сказал он.

По его словам, сегодня через Казахстан проходит около 80% сухопутных транзитных перевозок между Европой и Азией.

"Мы уделяем большое внимание дальнейшему развитию Транскаспийского транспортного маршрута, коридора Север – Юг, а также полноценному использованию возможностей железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран. Казахстан нацелен на ускоренную реализацию железнодорожных проектов Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Дарбаза – Мактаарал", - добавил Токаев.

Отдельно Токаев остановился на значимости мер по модернизации существующей инфраструктуры, упрощении административных процедур и внедрении интегрированных логистических решений, в том числе цифровых, для укрепления транзитного потенциала стран.

Президент Казахстана предложил разработать Концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств – участников СНГ. По его мнению, данный документ станет новым транзитно-логистическим кодом евразийского пространства с учетом интересов стран Содружества.