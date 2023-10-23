В Казахстане назвали количество услуг, предоставленных по линии ОСМС

БАКУ /Trend/ - Фонд социального медицинского страхования Казахстана представил данные о количестве медицинских услуг, оказанных в 2022 году, передает Trend.

Согласно информации, в этом году было предоставлено 16,6 миллионов консультативно-диагностических услуг, что на 1,3 миллиона больше, чем в 2021 году. Кроме того, 294 тысячи случаев медицинской реабилитации были оказаны в стационарных условиях, сообщили представители Фонда.

Также отмечается, что один пациент может получить несколько услуг при одном посещении медицинской организации, чтобы удовлетворить его медицинские потребности, несмотря на размер взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС).